Santa Casa segue com lotação na Ala Covid

Em seu boletim desta quarta-feira, dia 10, a Santa Casa de Itapeva divulgou novamente a lotação da Ala Covid, com 100% de utilização tanto na UTI quanto na Enfermaria.

Uma mulher de 59 anos, munícipe de Guapiara, faleceu no hospital de Itapeva, vítima de Coronavírus. E um homem itapevenses de 50 anos também faleceu, mas ainda não teve resultado do teste e é considerado suspeito.

De acordo com a Santa Casa, “Aguardando vaga CROSS*” significa que estão com um paciente no Pronto Socorro da Santa Casa aguardando vaga para internação. Quatro pacientes estão na UPA, solicitando vaga de internação Covid. 38 pacientes estão em serviços de saúde (que pode ser UPA ou hospital de baixa complexidade) de outros municípios da região, e que estão solicitando internação para a Santa Casa de Itapeva.

No entanto, quando esses pacientes são inseridos no sistema CROSS, que é a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, eles podem ser transferidos para qualquer outro município que tenha um leito disponível para internação Covid, que a depender do estado de saúde do paciente pode ser enfermaria ou UTI.