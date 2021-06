Santa Casa registrou mais um óbito e 6 altas

Nesta sexta-feira, dia 18, a Santa Casa de Itapeva informou em seu boletim mais um óbito positivo para Coronavírus. Trata-se de um homem de itapevense, de 43 anos.

Nossos sinceros sentimentos à família.

O hospital também informou seis altas, entre pacientes suspeitos, positivos e negativos para o vírus.

Mesmo com as saídas, a UTI Covid atingiu novamente a sua capacidade máxima.

49 pacientes estão internados, sendo 9 suspeitos e 41 positivos, estando um destes aguardando vaga via CROSS no Pronto Socorro.