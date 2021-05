Santa Casa registrou 6 altas e continua com a Ala Covid 100% utilizada

Em seu boletim desta quinta-feira, dia 13, a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva divulgou a alta hospitalar de 6 pacientes, entre suspeitos, positivos e negativos para Coronavírus. Mesmo com as saídas, a Enfermaria e a UTI Covid continuam com a capacidade totalmente utilizada.

43 pacientes seguem internados em tratamento, sendo 17 suspeitos e 26 confirmados.

Cuidem de vocês e de seus familiares!