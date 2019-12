Santa Casa mantém a tradição das celebrações natalinas

A Santa Casa de Itapeva realizou o Culto Natalino, celebrado pelo Reverendo Arnaldo Klumb e abrilhantado pelo Coral da Associação do Centro de Desenvolvimento da Criança (ACDC). Coordenado pela professora Raquel Murat, o coral composto por aproximadamente 80 crianças encantou os presentes ao entoar músicas natalinas. O coral fez também uma apresentação no AME Itapeva, alegrando a manhã de pacientes e colaboradores.

Missa

Na última quarta-feira (18), o Bispo Dom Arnaldo celebrou a Missa de Ação de Graças, ao lado do Capelão Elias. Mesmo com muita chuva, a comunidade lotou a frente da Santa Casa abrilhantando esse grande encontro coordenado pela Pastoral dos Enfermos, com a participação do coral da Santa Casa.

A Diretoria e os colaboradores da Santa Casa de Itapeva desejam um feliz e Santo Natal para todos.