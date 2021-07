Santa Casa esclarece informações divulgadas sobre aplicação de vacinas vencidas

Confira na íntegra o comunicado:

De acordo com informações recentes divulgadas na imprensa, referente a aplicação da vacina AstraZeneca com lote vencido, a Santa Casa de Itapeva vem a público esclarecer que:

– No dia 18 de maio de 2021 foram aplicadas 35 doses do imunizante AstraZeneca, lote CTMAC 520, cuja data de validade da vacina registrava 31/05/21.

– Toda vacina aplicada é registrada no sistema VaciVida, juntamente com os dados do paciente e da Unidade onde foi aplicada, no caso a Santa Casa de Itapeva. O que aconteceu é algumas dessas vacinas foram registradas posteriormente à sua data de aplicação, cujo registro foi no dia 07/06/21.

Portanto, houve um erro de digitação ao registrar essas cinco vacinas, que foram aplicadas dentro do prazo de validade. A equipe de enfermagem da Santa Casa mantém, além do registro no sistema, todo o registro manual com o controle das vacinas aplicadas, cuja conferência e análise já foi criteriosamente feita, podendo garantir que não houve prejuízo com a imunização. As pessoas que receberam a vacina estão em posse de seus cartões de vacinação com a data correta da aplicação.

A Santa Casa de Itapeva já solicitou, junto a Secretaria Municipal de Saúde, que esse erro de digitação seja corrigido. Agradecemos a compreensão de todos, certos de que estamos sempre tomando todos os cuidados necessários à assistência adequada de nossos pacientes e colaboradores.

DIRETORIA DA SANTA CASA DE ITAPEVA.