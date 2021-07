Santa Casa divulgou dois óbitos negativos e um positivo para Covid-19

Nesta quarta-feira, dia 28 de julho, a Santa Casa de Itapeva informou em seu boletim a alta hospitalar de dois pacientes, sendo um negativo e um positivo para Covid-19.

O hospital ainda divulgou o óbito positivo de um homem de 89 anos, munícipe de Taquarituba e mais dois óbitos com resultados negativos, mulher de 83 anos itapevense e mulher de 75 anos de Apiaí, elas constam no boletim mesmo com exame negativo, pois estavam em tratamento na Ala Covid desde que entraram na unidade. Nossos sentimentos às famílias.

23 pacientes estão internados na unidade: 12 suspeitos e 11 positivos. Nenhum paciente está aguardando vaga via CROSS.

A Enfermaria está 37,50% utilizada, a UTI 40% e a Pediatria 50%.

Dos 23 internados, 12 são itapevenses, sendo que 3 positivos estão na UTI, 3 positivos na Enfermaria e 6 suspeitos também na Enfermaria.