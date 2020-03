Santa Casa de Itapeva restringe visitas como medida de proteção ao coronavírus

Com base nos protocolos e seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a Santa Casa de Itapeva está restringindo as visitas aos pacientes internados em todas as suas unidades. Dessa forma, somente será permitida a entrada de um visitante por paciente, das 15h00 às 15h30, em todas as unidades de internação.

Por período indeterminado, também estão suspensas as visitas religiosas, a celebração das missas na Capela São José e os estágios.

Essas medidas são absolutamente necessárias para diminuir o fluxo de pessoas nas dependências internas do Hospital, evitando assim aglomerações.

A Santa Casa de Itapeva tem suas ações e decisões tomadas com base nas discussões do seu comitê de contingência, um grupo composto por médicos, enfermeiros e os administradores do Hospital, que estudam e analisam os protocolos que serão instituídos para o enfrentamento dessa crise.

Na medida do possível, as pessoas devem permanecer em suas residências, evitando contato e aglomeração social. Ainda de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, a Santa Casa reforça que o Hospital só deve ser procurado em CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. Pacientes com sintomas leves devem procurar as Unidades Básicas de Saúde.

Santa Casa de Misericórdia de Itapeva