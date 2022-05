Os números relacionados ao Coronavírus estabilizaram por um tempo, mas recentemente novos casos começaram a aparecer. Desta forma, nossa equipe entrou em contato com a Santa Casa de Itapeva para saber sobre os pacientes que o hospital atendeu recentemente.

De acordo com a entidade, no último posicionamento enviado ao Ministério Público sobre a movimentação dos atendimentos realizados pela Santa Casa a pacientes de Covid-19 na unidade Urgência/Emergência no período de 16 de maio de 2022 a 22 de maio de 2022, foram atendidos 19 pacientes, sendo 04 internações, nenhuma transferência, 01 óbito e 14 atendimentos sem necessidade de internação.

Ainda segundo a Santa Casa, os atendimentos de casos suspeitos e positivos para Coronavírus não deixaram de acontecer na unidade.