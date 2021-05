Santa Casa de Itapeva registra alta nas internações e mais 2 óbitos positivos

Nesta terça-feira, dia 25, a Santa Casa de Itapeva divulgou em seu boletim mais dois óbitos positivos para Coronavírus. Tratam-se de dois homens itapevenses de 60 e 62 anos.

Nossos sentimentos aos familiares.

Também foram informadas 4 altas de pacientes positivos.

Porém, mesmo com as saídas, 50 pacientes seguem internados, sendo que 10 destes aguardam por um leito no Pronto Socorro do hospital.

Situação grave e realmente angustiante! 😭