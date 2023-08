A Santa Casa de Itapeva recebeu na última quinta-feira, dia 24, uma verba especial no valor de R$ 500 mil referente à uma emenda parlamentar do deputado federal Maurício Neves. O dinheiro foi depositado na conta do hospital pelo Ministério da Saúde através da proposta nº 174581e da portaria nº 1041.

Segundo o deputado Maurício Neves, o recurso será utilizado em despesas de custeio voltado aos serviços de atenção especializada da Santa Casa de Itapeva.

O ex-prefeito e atual presidente do Legislativo itapevense, Roberto Comeron, foi um dos agentes políticos que solicitou o recurso para a Saúde e Santa Casa de Itapeva. Conforme Comeron, a verba será de extrema importância, pois chega em um momento em que o hospital passa por dificuldades financeiras. “Vamos continuar o nosso trabalho diário na busca de recursos para a nossa Santa Casa e agradeço imensamente o nosso deputado federal Maurício Neves pela sensibilidade nessa causa”, pontuou.

Maurício Neves esteve pessoalmente na Santa Casa de Itapeva no último mês de maio, anunciando oficialmente o recurso pago nesta quinta-feira. Além do Presidente do Legislativo, Roberto Comeron, participaram do ato os vereadores Ronaldo Coquinho e Áurea Rosa, que também assinaram a solicitação de verba ao hospital itapevense.