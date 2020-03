A Santa Casa está seguindo todas as diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde.

Está faltando todo tipo de EPI’s em todo o País. Esperamos que isso seja solucionado brevemente para que todos possam usas as máscaras.

O mais importante é que estamos tomando todos os cuidados, seguindo os protocolos e utilizando máscaras nos profissionais da saúde.

Ressaltamos que todos os setores do hospital dispõe de álcool gel.