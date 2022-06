Confira na íntegra:

“Infelizmente, a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva foi excluída do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), por decisão da Prefeitura de Itapeva, sem recebimento de comunicado oficial. Sendo beneficiada desde seu início, pois assiste um número significativo de munícipes, servindo mais de 600 (seiscentas) refeições por dia. Através do PAA recebia doações de legumes e verduras. Devido a essa determinação terá que comprar esses alimentos, ocasionando aumento nos gastos.

O Programa de Aquisição de Alimentos é uma das ações do Governo Federal para a inclusão produtiva rural das famílias mais pobres, por meio da secretaria da agricultura com a Prefeitura Municipal. Visando a compra direta de produtos da agricultura familiar, para abastecimento de entidades assistenciais de Itapeva e famílias em situações de riscos.

A Prefeitura de Itapeva alegou que a Santa Casa já recebe muitos recursos e por esse motivo excluiu ela do programa”.

N.R.: O comunicado foi divulgado há instantes, na noite desta quarta-feira, dia 22. Caso a Prefeitura se manifeste sobre a situação, divulgaremos aqui também.