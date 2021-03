Santa Casa de Itapeva amplia leitos para assistência aos pacientes com Covid

Diante do aumento da demanda de casos Covid-19 em nossa região, a Santa Casa de Itapeva realizou novas adequações internas, possibilitando a instalação de novos leitos para pacientes suspeitos ou confirmados com a doença.

Após estudo técnico e remanejamento de mobiliários e equipamentos, o fluxo foi adequado e seis novos leitos foram instalados na Enfermaria Covid para cuidados moderados. Também foram instalados seis novos leitos para Maternidade Covid, para assistência de gestantes e puérperas, e quatro novos leitos para a Pediatria Covid.

Desta forma, a Santa Casa de Itapeva está estruturada com 42 leitos para assistência aos pacientes no enfrentamento ao novo Coronavírus, observando todas as condições sanitárias de isolamento para garantir a necessária segurança a todos, além de continuar mantendo ininterruptamente a assistência aos pacientes de outras patologias, como oncologia, hemodiálise, ortopedia, neurologia, entre outras.

De acordo com o superintendente da Santa Casa, Aristeu de Almeida Camargo Filho, a implantação desses novos leitos teve iniciativa da própria Santa Casa, mas que é preciso haver destinação de recursos financeiros por parte dos gestores para custeio dessa prestação de serviço, imprescindível neste momento de pandemia.

“Encaminhamos aos gestores municipais uma planilha (em anexo) contendo o histórico dos atendimentos Covid realizados na Santa Casa no último ano, esclarecendo que as condições operacionais atendem todas as normativas instituídas pelo Estado, e que precisamos de incremento financeiro para custear esses gastos adicionais”, explica Aristeu, que pede medidas urgentes nesse sentido.

ESTRUTURA COVID NA SANTA CASA

UTI – 12 LEITOS

ENFERMARIA – 20 LEITOS

MATERNIDADE – 6 LEITOS

PEDIATRIA – 4 LEITOS

(Informações e texto – Assessoria de Imprensa da Santa Casa).