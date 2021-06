Santa Casa ampliou leitos de Enfermaria Covid, mas segue com a capacidade máxima utilizada

Nesta sexta-feira, dia 11, a Santa Casa de Itapeva informou a ampliação no número de leitos de enfermaria COVID para assistência de casos moderados, passando de 28 para 40 leitos. Por hora, a nova configuração está da seguinte maneira:

UTI COVID: 12 leitos

Enfermaria COVID: 40 leitos

Pediatria COVID: 4 leitos

Maternidade COVID: 1 leito

Porém, em seu boletim de hoje, mesmo com a ampliação a UTI e a Enfermaria continuam 100% utilizadas. Além dos 52 leitos da Ala Covid, também há 4 pacientes no Pronto Socorro aguardando vaga via CROSS.

O hospital também divulgou dois óbitos positivos: um homem de 57 anos e uma mulher de 31, ambos itapevenses.