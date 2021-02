Samu recruta médicos para trabalhar em sistemas de plantões

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Samu – está contratando médicos para trabalhar em sistema de plantões a partir do mês de março.

Entre as atribuições do cargo, estão as atividades médicas de regulação e a intervenção. A regulação diz respeito ao programa de telefonia pelo número 192. São estes profissionais, que passarão por telefone, as orientações e a assistência necessária ao paciente, sobre o atendimento dos primeiros socorros, em caráter de urgência. Já a intervenção compreende as atividades no Suporte Avançado de Vida, que são os que trabalham na UTI Móvel.

O coordenador geral do Samu, Emerson Camargo, explica que estas contratações são somente para médicos credenciados em Itapeva, não tendo a necessidade de concurso público. “As documentações apresentadas serão avaliadas pela Secretaria de Saúde e também pelo departamento Jurídico da Prefeitura”, disse.

Além de Itapeva, o Samu atende atualmente 9 municípios da região, que são respectivamente Itararé, Apiaí, Itapirapuã Paulista, Ribeira, Itaoca, Guapiara, Nova Campina e Bonsucesso de Itararé. Lembrando que Itapeva é a única unidade do Samu, que possui suporte avançado. As demais só possuem suporte básico.

De acordo com a coordenadora médica do Samu, Cintia Albuquerque Zambianco, suporte avançado de vida é relacionado à ambulância, que possui 1 médico, 1 enfermeiro e 1 condutor, sendo a de suporte básico quando há somente um técnico de enfermagem e o motorista.

Os profissionais interessados devem apresentar junto ao Setor da UAC – Unidade de Avaliação e Controle da Secretaria de Saúde, os documentos referentes ao regime de credenciamento médico, por meio de pessoa jurídica. Em relação aos horários e valores também serão de responsabilidade da pasta. No site da Prefeitura, no link Licitações, abre-se uma aba credenciamento, que constam todas as informações para fazer o cadastro. Mais informações devem ser obtidas na UAC pelo telefone: 3524 – 9394.