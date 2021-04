SAMU de Itapeva presta apoio a criança que necessitava de transporte aéreo

Na tarde desta sexta-feira (30), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU de Itapeva prestou auxílio a uma criança de um mês de vida que precisava ser transportado para Campo Largo no Paraná.

A criança que é de Sengés/PR, estava internada em Itapeva por conta do hospital ter U.T.I – Unidade de Terapia Intensiva devido ao problema de saúde por qual passa até conseguir vaga em uma unidade de saúde no Paraná especializada em seu caso.

Agora a criança irá passar por avaliação cardiológica em Campo Largo e caso seja necessário será submetida a uma cirurgia cardíaca.

De acordo com as informações levantadas por nossa equipe de reportagem, o sistema de transporte de pacientes no Paraná quando se refere a U.T.I e a viagem é de longa distância dispõe de transporte aéreo de helicóptero ou avião, dependendo das recomendações médicas, neste caso o escolhido foi o transporte por avião, pela criança estar em estado considerado estável.

A equipe do SAMU garantiu toda a segurança a criança e o serviço foi comemorado como um misto de profissionalismo e empatia por estar ajudando na preservação da vida de mais um ser humano.

A criança foi levada até a pista de pouso e decolagem da Fazenda São Paulo, de onde seguiu para o Paraná.