Samu de Itapeva comemora 8 anos de serviço prestado na cidade

Nesta quinta-feira, dia 14 de maio, o Samu de Itapeva completou 8 anos de atividades no município. Uma das características mais marcantes do serviço prestado é a constante evolução dos materiais de atendimento e também da capacitação dos prestadores de serviço. O Samu iniciou seus trabalhos em 2012 com 5 bases reguladas e atualmente possui 9 bases, além do suporte básico e avançado de vida.

Para manter a qualidade do atendimento o Samu trabalha com metas de capacitações profissionais. Os colaboradores participam de constantes cursos de especialização para que os conhecimentos técnicos sejam sempre atualizados. Apenas nos quatro primeiros meses deste ano, o SAMU realizou 3.225 atendimentos.

De acordo com o Coordenador Técnico do Samu de Itapeva, Emerson Camargo, nestes 8 anos de atividades a equipe de trabalho já realizou diversos atendimentos de alta complexidade e está preparada para qualquer tipo de ocorrência. “Quero parabenizar toda a equipe, pois eu sempre digo que eles não têm medo de nenhum trabalho e sempre desenvolvem o serviço com excelência”, ressaltou. Também estão à frente do Samu a coordenadora médica Cintia Zambianco e a coordenadora de enfermagem Amanda Dordetti, além de todos os servidores que compõem uma equipe altamente qualificada.