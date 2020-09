Samir Hernani: O vice de Marmo Fogaça fala em governar de maneira limpa e transparente para atingir o progresso

O candidato a vice-prefeito na chapa PSD/Cidadania é o empresário Samir Hernani de Oliveira.

Samir tem 40 anos e é natural de Campinas/SP, está cursando Gestão Comercial e é diretor da Evolution Academia. Em entrevista Samir falou sobre o que o levou a ser vice de Marmo Fogaça e ainda deixou seu recado a população itapevense. Confira:

IN- O que o (a) levou a aceitar a sair como candidato (a) vice-prefeito (a)?

Samir- Preciso estar representando esse anseio de novidade, de renovação, porque a gente tem uma responsabilidade com o futuro da nossa cidade e, principalmente, com as mudanças que a gente quer ver na política como um todo.

IN- Quais as experiências que tens na vida pública que pode servir para ajudar no desenvolvimento de Itapeva?

Samir- Não tenho experiência em vida pública, mas participo ativamente em projetos sociais, sendo que sempre buscando o bem do próximo.

IN- Na sua visão qual a maior virtude do Marmo Fogaça?

Samir- Um político íntegro, com mais de 20 anos de vida pública, passado e presente que não o desabona em nada, sem envolvimento em nenhum processo e nem escândalo.

IN- O que tens a dizer a população para o pleito de 2020?

Samir- Peço a humildemente a população de Itapeva uma chance, um voto de confiança para nossa candidatura, Marmo é uma pessoa íntegra, sempre a favor do povo e estou aqui pra fortalecer isso cada vez mais. Vamos governar para o povo, governar de uma maneira limpa e transparente para o progresso de nossa cidade que está largada, esquecida há anos. Não progredimos em nada esses últimos anos, muito pelo contrario, andamos pra trás. Votem com consciência, pensem, analisem e não faça de seu voto uma moeda de troca. Agradeço desde já o apoio que tenho tido neste início de campanha, está sendo muito positivo, vamos renovar, renova Itapeva, conto com vocês!