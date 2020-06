Salões de beleza e barbearias estão liberados para atender o público

Nesta sexta-feira (19), por deliberação do Comitê de Gerenciamento do Covid-19, foram liberados os serviços de salão de beleza e barbearias em Itapeva.

De acordo com a norma estipulada, os estabelecimentos poderão abrir das 16h às 20h. O atendimento deve ser agendado e individual, além disso é proibido a presença de acompanhantes no local, exceto aos que precisam de acompanhantes.

Os estabelecimentos devem ainda deixar um intervalo suficiente entre os atendimentos para higienização do ambiente. Campanhas e promoções estão proibidas neste momento.

As demais exigências para a reabertura dos salões e barbearias podem ser consultadas no Diário Oficial pelo site da Prefeitura Municipal de Itapeva.