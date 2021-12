Saiba quais os nomes mais registrados em 2021 no cartório de Itapeva

A chegada de um filho é um momento mágico para a maioria das pessoas, dentro deste momento, a escolha do nome é algo que traz muita expectativa da família.

Diante desta situação, muitos sofrem para decidir qual o nome colocar em seu (a) herdeiro (a).

No Brasil até a terça-feira (21), o nome mais registrado de menino foi o de Miguel com 28.766 registros, já o nome de menina foi Helena com 22.199.

Em Itapeva esse cenário é praticamente o mesmo, até o momento o município registrou 1.356 nascimentos, dos quais o nome Miguel foi o mais registrado, total de 21 bebês. Já as meninas também somaram 21 registros, só que com o nome de Alice.

Seguindo a lista os nomes de Theo e Davi tiveram 13 registros, após vem Emanuel, Pedro e Gabriel (11), Arthur (10) e Gael (09). Já entre as meninas a lista segue com Helena com 20 registros, Lorena (12), Maria Clara (10) e Heloisa (09).

Os dados apresentados sobre o número de registros em Itapeva não especifica se todos são de fatos do município ou que as mães vieram de outras cidades para dar à luz no hospital local e assim registraram como de Itapeva.

Das maiores cidades da região, Itapetininga foi a que registrou o maior índice de nascimentos, 1.979 no total, já Apiaí foi a que registrou menos nascimentos, 279 registros. Capão Bonito registrou 611, enquanto Itararé teve a marca de 540. Lembrando que são dados disponíveis até o início da tarde de terça-feira (21).

Imagem: grão de gente.