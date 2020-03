Sabesp auxilia Executivo no combate ao Covid-19

A empresa realizou limpeza externa de setores da Saúde

A Sabesp, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itapeva, realizou a desinfecção das áreas ao redor do hospital. Com veículos e equipamentos apropriados, a companhia utiliza água própria para higienização, com quantidade superior de cloro que o normal, para criar uma barreira sanitária e auxiliar na contenção do Coronavírus (Covid-19). Além disso, a Sabesp ofereceu o hipoclorito de sódio (água sanitária), para que seja utilizado na desinfecção de outras áreas públicas.

Nesta quarta-feira, dia 25, a empresa realizou a limpeza nos entornos da Santa Casa, AME – Ambulatório Médico de Especialidades, UPA – Unidade de Pronto Atendimento, Ambulatório da Hemodiálise e Espaço de Convivência.