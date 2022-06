Neste sábado, dia 25, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde, promove um mutirão de vacinação contra a Covid-19 em cidadãos de 12 anos ou mais, nas Unidades de Saúde da Vila Bom Jesus, Vila Isabel e CSI – Postão, das 9h às 16h.

Será aplicada a 4ª dose em cidadãos com 50 anos ou mais e trabalhadores da saúde.

Também haverá aplicação das demais doses em todos com públicos com 12 anos ou mais.

Aproveite e fique em dia com a imunização.