➡️ Trânsito deve ser feito por área de estacionamento nas ruas próximas ao local do incêndio neste sábado em Itapeva, GCM pede atenção dos motoristas.

As ruas Santana e Rivadávia Marques Junior devem ficar parcialmente isoladas no trecho onde foi registrado um incêndio na manhã deste sábado (19).

De acordo com a Defesa Civil de Itapeva, para evitar que algum material ou até mesmo um possível desmoronamento da estrutura da propriedade que pegou fogo nesta manhã, parte do trânsito nas duas vias junto ao local do incêndio ficarão com trânsito limitado. Na rua Santana, o lado esquerdo da via deve ser liberado para os veículos transitarem, já na rua Rivadávia Marques Junior, o trânsito será liberado pelo lado direito, ambos os lados liberados são de estacionamento e a Defesa Civil pede que haja a compreensão dos motoristas para não estacionarem nesses locais.



De acordo com testemunhas, o fogo no local iniciou-se por volta das 06h deste sábado e se espalhou rapidamente. O Corpo de Bombeiros conseguiu conter as chamas cerca de uma hora mais tarde, porém passados três horas ainda combatiam pequenos focos de fogo.

A Polícia Técnico-Científica foi até o local e deve elaborar um laudo sobre o que teria provocado, o laudo deve ficar pronto em 90 dias.

Apesar dos danos materiais, não houve feridos no incêndio.