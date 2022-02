Horas após cometer roubo a um mercado, ladrão acabou sendo surpreendido por reação de vítimas e detido depois de apanhar de populares.

Na noite desta quinta-feira (03), a Polícia Militar de Itapeva prendeu um indivíduo que tentou roubar um estabelecimento no Jardim Maringá.

De acordo com as informações da Polícia, o homem entrou no estabelecimento com uma sacola e simulou estar armado pedindo o dinheiro do caixa. Os proprietários do estabelecimento perceberam que o homem estava desarmado e reagiram.

Populares ao verem o ocorrido ajudaram a conter o indivíduo no lado de fora do estabelecimento até a chegada da Polícia. Ao abordar o homem os policiais descobriram que o mesmo era foragido da Justiça. O homem confirmou ter tentado roubar o estabelecimento e ainda contou ter sido o autor do roubo ao mercado no Jardim Maringá horas antes.

O indivíduo foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.