Na noite desta quarta-feira (19), a Polícia Militar prendeu um indivíduo por roubo a um posto de combustível.

De acordo com as primeiras informações o homem usou um pedaço de madeira para subtrair o dinheiro do estabelecimento.

Um funcionário seguiu o indivíduo e avisou a PM que conseguiu deter o suspeito na Rua Geraldo Alckmin, próximo a igreja Assembleia de Deus.