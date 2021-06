Roubo com requintes de crueldade é registrado na Vila Santana

Na manhã desta quarta-feira (09) um roubo chocou moradores da Vila Santana, em Itapeva, pela crueldade com a vítima, um senhor de 92 anos.

De acordo com a polícia, dois jovens que se passaram por vendedores de frutas, entraram na casa de um idoso para roubar e ao encontrar com a vítima acabaram acertando a mesma com um pedaço de ferro e ferindo gravemente o senhor na cabeça.

No período em que os indivíduos estavam dentro da residência, o neto da vítima chegou e conseguiu deter um dos jovens, enquanto o outro acabou fugindo. A polícia encaminhou o indivíduo capturado pelo neto do idoso até o Plantão Policial, onde descobriram se tratar de um menor de idade. O adolescente contou que quem agrediu a vítima foi seu comparsa.

Os policiais começaram então a procura pelo outro suspeito, porém ao saberem do ocorrido, os vendedores de fruta foram atrás do suspeito e conseguiram encontrá-lo. Os jovens levaram o adolescente de 14 anos até o local do crime, onde acionaram a polícia e os familiares da vítima.

Os dois jovens apontados como autores do roubo estão neste momento no Plantão Policial.

A vítima, de acordo com familiares será encaminhada para um hospital de Sorocaba.