Roubo a posto de combustível em Nova Campina

Na noite de quarta-feira (25), três indivíduos foram presos por roubarem um posto de combustível em Nova Campina.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, por volta das 22h40 foram solicitados para verificar um roubo em andamento.

Chegando no posto de combustível os policiais fizeram contato com a vítima que informou que um veículo, Gol quadrado branco, chegou ao local com três ocupantes, sendo que dois deles desceram do carro e anunciaram o assalto, e que um dos indivíduos portava uma pistola.

Após o roubo os indivíduos fugiram e a PM começou a patrulhar com vistas ao veículo que foi localizado no Bairro do Barreiro. Ao perceberem a aproximação da viatura, os sujeitos tentaram fugir, mas acabaram abordados.

Com os ocupantes do veículo os policiais encontraram o dinheiro furtado do estabelecimento comercial, duas porções de maconha e mais a arma utilizada no crime, que na verdade se tratava de um simulacro.

Os indivíduos acabaram assumindo a autoria do roubo e diante disso foram conduzidos para o Plantão Policial de Itapeva, onde dois deles receberam voz de prisão pelo roubo e o menor liberado na presença de um responsável.