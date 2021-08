Roubo a farmácia termina com um dos bandidos preso

Na noite de sábado (28), um roubo a uma farmácia na Vila Aparecida chocou a população de Itapeva pela forma violenta que os bandidos agiram com os funcionários do local.

Dois indivíduos adentraram no estabelecimento e um deles utilizou de uma faca para render a funcionária enquanto o comparsa pegava o dinheiro do caixa. Depois de roubar dinheiro e os celulares das vítimas, os bandidos fugiram.

A Polícia Militar foi acionada e ao realizar patrulhamento conseguiu localizar um dos suspeitos no Jardim Belvedere, escondido no telhado de uma casa. Ao ser abordado o indivíduo confessou que participou do roubo e que parte dos objetos furtados estava em um terreno baldio na Rua Matão. Pelo local, os policiais localizaram a faca utilizada no roubo, uma blusa que um dos assaltantes usava no momento da ação na farmácia, além de R$40 em dinheiro e os celulares dos funcionários do estabelecimento.

Diante da situação foi dada voz de prisão em flagrante ao detido e encaminhado ao Plantão Policial onde o delegado responsável determinou a prisão roubo qualificado do indivíduo. Já o outro assaltante está sendo procurado pela Polícia.