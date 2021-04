ROMU e Canil apreendem drogas no Jardim Guanabara

Nesta segunda-feira (12), por volta das 10h30, a equipe de ROMU em patrulhamento pela Rua Dois do Jardim Guanabara, a qual já é conhecida pela comercialização de drogas, avistou quando um cidadão de maneira discreta falou com os guardas de que teria algo no mato.

De imediato foi acionada a equipe do CANIL e a viatura 03 a compareceram ao local, que fizeram uma varredura no terreno. A cadela Zara, bastante precisa em localizar drogas, indicou pontos diferentes na mata, que ao serem inspecionadas foram encontrados diversos entorpecentes.

As 13 porções médias de maconha, pesando 334 gramas e os 11 pinos de cocaína, pesando 8,08 gramas foram encaminhados ao plantão policial, onde a autoridade solicitou a sua apreensão.