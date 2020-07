ROMU e Canil apreendem drogas na Santa Maria

Por volta das 15h25 desta quarta-feira, as Equipes Táticas R.O.M.U. e CANIL realizavam patrulhamento saturação pela Vila Santa Maria, sendo que, em uma mata localizada aos fundos de um prédio público, avistaram um indivíduo, que adentrou a mata quando percebeu a presença dos GCMs.

Os guardas adentraram a mata, não sendo possível localizar o indivíduo, porém com o auxílio da cadela Zara foi encontrado uma sacola com 370 pinos de cocaína e 198 pinos vazios.

As equipes recolheram os entorpecentes e os pinos vazios, os quais foram exibidos à autoridade policial, que determinou a sua apreensão.