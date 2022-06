Uma Equipe Tática ROMU em patrulhamento pela Rua Dom Aguirre, na Vila Dom Bosco, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando ao aproximar pela Rua Sol Nascente avistou dois indivíduos parados na esquina, que ao perceber a guarnição se aproximando, empreenderam fuga correndo pela Rua Sol Nascente.

Quando tentaram fugir, o maior jogou os dois objetos no chão e o menor jogou um objeto, ato contínuo mais adiante foi feito abordagem, onde com o maior foi localizado um celular da marca Motorola e com menor um celular LG e a quantia de R$ 102 em notas diversas.

Indagados informaram que correram ‘por correr’ e que o dinheiro era de seu trabalho como barbeiro. Retornado ao local onde haviam dispensado os objetos, foram localizados 26 pinos de pó branco análogo a cocaína entrelaçados em sacolés, dispensado pelo maior, já o que menor dispensou um sacolé com 13 pinos de pó branco análogo a cocaína, mas ambos negaram ter jogado as drogas.

Diante dos fatos, foram comunicados os seus genitores e com apoio das viaturas de área conduzidos autor, sindicado, dinheiro, celular e drogas, ao Plantão Policial, onde o Delegado plantonista confeccionou registro da ocorrência por tráfico de drogas e ato infracional tráfico de drogas. Ambos ficaram detidos aguardando Audiência de Custódia.