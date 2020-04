ROMU apreende drogas no Residencial Morada do Bosque

Na quarta-feira (29), uma equipe da ROMU – Ronda Ostensiva Municipal deteve um indivíduo portando crack na Morada do Bosque.

De acordo com os guardas municipais, a equipe estava em patrulhamento pelo bairro quando passaram por um local e avistaram um indivíduo saindo de uma trilha de acesso a uma área de mata.

Ao perceber a presença da GCM o rapaz jogou algo no chão. Desta forma, os guardas resolveram abordar o indivíduo e em busca pessoal localizaram apenas R$ 30 em seu bolso, mas ao verificar o objeto que ele havia descartado descobriram que havia em seu interior várias pedras de crack.

Ao ser indagado sobre o entorpecente o indivíduo negou a posse. Diante do ocorrido o rapaz e as drogas foram encaminhados ao Plantão Policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência e as medidas cabíveis ao caso foram tomadas pela autoridade competente.