Aconteceu no último sábado, (10) o Show Stand UP: “Eu, Tu, Voz, Eles” de Rodrigo Cáceres. Uma noite com muita risada, imitações, música e dublagem ao vivo. Na sessão, teve uma primeira apresentação do mais novo talento da cidade: João Looze, que está iniciando sua carreira como comediante. Também esteve presente o ator da região, que participou do elenco de Poliana Moça: Matheus Tube.

O evento aconteceu no Teatro de Bolso e faz parte da programação do Aniversário de Itapeva.