Rodovia Hiroshi Kosuge deve ficar interditada por duas ou três horas para remoção de caminhão que tombou próximo a Ribeirão Branco

*Urgente*

A rodovia liga Apiaí a Ribeirão Branco e registrou nesta tarde um acidente com um caminhão que tombou em um barranco nas imediações do Bairro São Roque. As autoridades alertaram que o trabalho de remoção será complexo e por isso a estrada estará interditada até a retirada do veículo.

Ainda não há informações de vítimas e de onde é o caminhão. Assim que houver outras informações, iremos atualizando a situação.