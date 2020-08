Roberto Comeron: pré-candidato a prefeito fala sobre estar à disposição ao pleito 2020

Já existem vários nomes sendo dados como certos como candidatos ao cargo de prefeito para as próximas eleições. Ainda que como pré-candidatos, alguns deles já aceitaram falar sobre o que os levou a trilhar esse caminho e de como imaginam que será o desafio de assumir uma Prefeitura em meio a tudo o que está acontecendo atualmente. Entramos em contato com os nomes que estão sendo digitados para a disputa eleitoral deste ano. Conforme as respostas forem sendo enviadas, estaremos divulgando para que a população conheça e já análise os possíveis concorrentes ao Executivo e suas propostas.

O entrevistado de hoje é o ex-prefeito Roberto Comeron. Confira:

IN- O senhor é de fato pré-candidato a prefeito em Itapeva? Por que?

Comeron- Eu faço parte hoje de um grupo político, nesse grupo nós temos excelentes nomes que podem concorrer ao Poder Executivo até faço questão de citar aqui alguns nomes, por exemplo: Jé (PP), Áurea (PP), Margarido (PP), Fabrícia do Mazen (PP) e eu, Comeron (PSL). Se o grupo optar pelo meu nome estarei à disposição, política se faz com grupo, credibilidade e apoio popular. Deixo claro que estarei apoiando quem o grupo escolher para tentar vencer as eleições, pois sou um soldado do nosso grupo, sou fiel e sempre pronto para a guerra.

IN- Diante de tudo o que vivemos esse ano, como o senhor imagina que será o trabalho do próximo prefeito?

Comeron- Quando eu fui prefeito entre 2013 até 2016, o Brasil viveu a pior crise econômica da sua história. Não se tinha dinheiro para nada. Os governos Estadual e Federal não repassavam dinheiro para nada e quando faziam era com atraso. Havia ainda o descontentamento com os políticos, era enorme, manifestações de rua, os caras pintadas, o fora Dilma, enfim, crise brava e mesmo assim eu como prefeito paguei todas as dívidas da Prefeitura de Itapeva, aumentei salário dos funcionários, pagava o salário dos servidores com 10 dias de antecedência e também paguei os precatórios milionários que a Prefeitura devia, além do trabalho de trazer moradias e fazer o básico bem feito (saúde, educação esporte, agricultura, social, etc.), ainda tive as contas aprovadas sem apartados e nem restrições pelo Tribunal de Contas, que faz auditoria e pente fino nas contas das gestões dos prefeitos. Essa aprovação das minhas contas sem nenhum problema foi histórica na Prefeitura de Itapeva. Eu saí com a ficha limpa e deixei quase 15 milhões de dinheiro na conta da Prefeitura, inclusive o prefeito posterior (Cavani) falou na TV em entrevista que pegou a Prefeitura com as contas equilibradas. Em convênios deixei quase 50 milhões assinados. Por exemplo, reforma da Casa da Cultura, pavimentação de avenidas e ruas (só aqui 6 milhões), enfim, muita coisa foi feita mesmo, porém, pessimamente divulgado e explico, fiz muitas ações, mas pouco divulgadas porque eu não paguei publicidade nem para rádio, nem TV e nem para o jornal para divulgar as ações. Eu preferi contratar médicos com esse dinheiro, tanto que na minha época não faltava médicos e nem remédios. Resumindo, eu sei governar em época de crise, já provei isso.

IN- Apesar de ser ainda pré-candidato, quais os setores que o senhor tem mais planos para trabalhar? Poderia nos dizer um deles?

Comeron- No setor habitacional fizemos história e isso gera empregos até agora, basta ver os loteamentos que liberamos passe nos locais e veja pessoas trabalhando e construções que geram empregos e movimenta o comércio local. Se Deus me reservar novamente essa missão maravilhosa de ser prefeito mais uma vez, agora vou trabalhar para geração de empregos, primeiro trabalhei a base que é moradia própria, isso levanta a autoestima do cidadão e da dignidade à família (ter a casa própria), o próximo passo será geração de empregos, até porque fui prefeito por um período muito curto, 2013 a 2016, não dá para fazer tudo nesse pequeno espaço.

IN- Sabemos que para se consolidar como candidato é preciso ter uma base forte, como está a do Senhor?

Comeron- A maior base e a mais forte é ter fé em Deus, é ter humildade de saber que erramos e muito até porque não somos perfeitos e o único governo perfeito que existe é o de Deus, mas ter a humildade que podemos refazer e fazer melhor, é ter a alegria de ter amigos e de ter dado o melhor de si, de ter tentado transformar vidas quando prefeito e poder dormir tranquilo com consciência tranquila sem ter medo da Polícia Federal bater à sua porta ou viver mais no Fórum respondendo processos do que viver em casa. Ou seja, sair da Prefeitura pelas portas da frente como eu sai e não sair pelas mãos da justiça. Acredito que essa é a maior base eleitoral que um pré-candidato possa ter.

IN- Qual o recado que deixa a população itapevense?

Comeron- O recado que deixou primeiro, é de pedir desculpas pelas falhas e erros que na vontade de acertar a gente acaba falhando e como já disse, governo perfeito só o governo de Deus. Digo também que se acontecer de voltar um dia a comandar nossa cidade será com uma equipe nova, totalmente renovada, porém, com a mesma transparência e honestidade continuando com a ficha limpa. Novos projetos, mas a mesma mania de servir quem mais precisa e atender a todos com a mesma igualdade que sempre fiz independente se a pessoa é rica ou pobre. Finalizo pedindo que comparem os governos e se assim fizerem o governo Comeron está muito, mas muito na frente. Peço a Deus que proteja todos nós, que se cuidem e contém sempre comigo, pois meu coração é grande sempre cabe mais um conte comigo!