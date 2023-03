Um dos reflexos das fortes chuvas que atingiram Itapeva neste final de semana pode ser visto na divisa entre a Rua Pilar e a Avenida Brasil logo acima da Rodoviária.

Logo pela manhã a Defesa Civil interditou um trecho entre as ruas Paraíso e Barão do Rio Branco devido ao perigo de desmoronamento.

O ponto principal dos estragos está junto a sede dos Alcoólicos Anônimos de Itapeva, onde uma cratera se abriu e está colocando em risco as residências. O buraco aberto já impressiona por fora, porém por dentro o diâmetro é ainda maior e preocupa moradores e autoridades.

Ao menos uma casa e a sede dos Alcoólicos Anônimos foram interditadas. Além disso há o risco de um poste cair, além do aumento do desmoronamento que pode atingir as ruas próximas ao buraco que se abriu devido ao rompimento de uma tubulação de esgoto.

De acordo com a Defesa Civil ainda hoje uma equipe da Secretaria de Obras deve estar no local para realocar a tubulação e arrumar o estrago feito. Há previsão de chuvas até o próximo fim de semana, porém o que preocupa a Defesa Civil é a quantidade de chuva em relação ao tempo, ou seja, por mais que a quantidade seja considerada baixa, se chove tudo em poucos minutos acaba se tornando um volume de água muito grande para escoamento eficaz.