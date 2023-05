No último sábado (06), um acidente foi registrado no parque de diversões Riquinho Park, que está montado na Vila Isabel. Na ocasião, um homem teve um corte de quase 10 centímetros na cabeça.

Após a repercussão do caso, a assessoria jurídica do parque enviou uma nota de esclarecimento sobre o acontecimento. Veja na íntegra:

“A assessoria jurídica do “Riquinho Park” vem diante desta nota, informar a toda à população, que a empresa está no mercado há mais de 25 (vinte e cinco) anos, tanto que realizam festas de renome em toda a região.

Por isso, a empresa esclarece que sente muito pelo infortúnio ocorrido, pois nunca, até a data de sábado 06/05/2023, tiveram qualquer acidente ou incidente em todos esses anos em suas instalações.

Tanto que todos os documentos do parque estão regulares para funcionamento e à disposição das autoridades. Os brinquedos, além de vistoriados por engenheiros, são conferidos e testados diariamente por funcionários competentes.

A empresa aguarda a conclusão do Laudo Pericial pelas autoridades competentes, e não houve gravidade no caso, sendo uma pessoa que necessitou de sutura na região da testa, mas passa bem.

O parque está dando todo o suporte material à família, desde o ocorrido, sendo prestado todo o auxílio necessário.

Esclarece que algumas notícias veiculadas na mídia e nas redes sociais por internautas distorcem a verdade sobre o número de vítimas e a causa do acidente.

O parque continua em funcionamento pois não há nada que o impeça de realizar suas atividades eis que devidamente vistoriado pelas autoridades após ocorrido.

A empresa continuará colaborando com as autoridades para apuração do fato, bem como, resta disponível para maiores esclarecimentos”.