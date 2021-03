Rico Machado, o escritor itapevense grato às suas raízes

No último dia 19 aconteceu o lançamento do Livro “O Poder da Conexão” do escritor Itapevense Ricardo Machado, conhecido como Rico Machado.

Com essa conquista, Rico agradeceu a esposa Edi Marisa, com quem é casado há 24 anos, ecomentou com a nossa equipe de reportagem, que sem ela, não chegaria onde está. “Ela é um presente do próprio Deus para minha vida”, disse.

Rico é um Itapevense grato às suas raízes. Filho do empresário já falecido Paulo Machado e da professora Lea Moura Machado, é neto de dona Nara do Correio. Seu avô paterno Joaquim Bueno Machado, popularmente conhecido como Padeiro, que foi o fundador do Jornal Folha do Sul. Rico diz que seu dom de escrever vem das influências de sua mãe e de seu avô Joaquim, pois o visitava todos os dias na tipografia onde era feito o jornal. O escritor Itapevense estudou na escola Dom Silvio Maria Dario e Cel. Acácio Piedade. Aos 14 anos foi morar com a irmã mais velha na cidade de Rio Claro, onde começou a trabalhar em uma loja de sapatos de seu cunhado, sendo o Embaixador de importantes marcas de sapato no país. Rico formou–se em Designer/Estilista de calçados pelo Senai/Ipiranga e é lojista na cidade de Itu, onde reside desde 1998.

Neste ano começou sua jornada como escritor. Participou de grandes formações em desenvolvimento pessoal, com passagem até pelo Coach em Miami EUA. Rico pretende lançar mais dois livros em 2021.