A Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco, através da Secretaria de Obras realizou a substituição de uma ponte de madeira que estava deixando os moradores do Distrito de Campina de Fora preocupados, por uma passagem por tubos de concreto.

De acordo com a prefeitura, a ponte em questão dá acesso do distrito ao Bairro do Fortes, gerando um trânsito constante pelo local e a obra era necessária uma vez que a ponte apresentava desgaste estruturais.

O prefeito Mauro Teixeira classificou a obra como um importante serviço prestado a comunidade local já que causando preocupação aos moradores que utilizam a rota para trafego de veículos de grandes e pequenos portes.