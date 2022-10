A Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco, através da Secretaria Municipal de Promoção Social e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) realizaram um evento em comemoração ao “Dia das Crianças” que envolveu os familiares nas atividades.

O evento iniciou com uma reunião com as famílias, realizada pela Supervisora Aparecida, abordando o assunto “Desenvolvimento Infantil”, logo após, as crianças puderam compartilhar com suas famílias momentos de interação familiar, alegria e muita diversão.

O evento serviu para acima de tudo conscientizar as famílias da importância de estar presente na vida dos filhos a todo momento, mantendo um canal de diálogo com seus filho.

Já as crianças puderam usufruir de diversos brinquedos que fizeram a alegria dos pequenos, além de presentes que foram distribuídos.