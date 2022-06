A Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco, por meio da Secretaria Municipal da Saúde em parceria com a Secretaria Municipal da Educação e a Empresa Center Vision, iniciou na segunda-feira, 30 de maio,o Projeto Visão do Futuro nas Escolas Municipais.

O projeto vai atender alunos do 1° ao 5° ano. A ação tem como objetivo de fazer uma avaliação e triagem de Acuidade Visual de cada aluno por um profissional optometrista.

De acordo com o Poder Executivo, o atendimento é totalmente gratuito e autorizado pelos pais dos alunos.

O projeto Visão do Futuro também se enquadra nas ações do Programa Saúde na Escola – PSE Promoção da Saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais de alteração, que preconiza práticas de promoção da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento das condições clínicas.

A ação irá acontecer durante o mês de junho com expectativa de atender 1.400 estudantes da rede municipal de ensino.