Já está à disposição da população de Ribeirão Branco, o totem de autoatendimento do Poupatempo.

Em junho o município firmou convênio com o Governo do Estado para receber o equipamento, que deve desburocratizar o atendimento na solicitação de determinados documentos. Os totens têm um papel importante para os usuários, que economizam tempo, concluindo suas solicitações diretamente pelo equipamento, sem precisar passar pelo atendimento presencial.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco, o equipamento permite que o próprio cidadão digite os seus dados, certifique sua identidade com as impressões digitais e faça a solicitação do serviço desejado, contudo, ainda assim a empresa responsável pelo Totem realizou a contratação de uma funcionária, Beatriz Morais para auxiliar os que precisarem de ajuda no local.



O equipamento disponibiliza os seguintes serviços: Agendamento da 1ª e 2ª via de RG (para emissão em Itapeva), Declaração de extravio de RG, Atestado de antecedentes, Desbloqueio de cartão bolsa do povo.

Serviços DETRAN: 2ª via de CNH, CNH definitiva, renovação CNH, 1ª habilitação, ambos se for fazer alteração tem que fazer agendamento.

Veículos: Pesquisa de débitos e restrições de veículos, próprios e de terceiros, alteração de endereço, transferência, revistaria.

As taxas podem ser pagas com o cartão de débito bancário, durante a solicitação.

O Totem de Autoatendimento do Poupatempo está na sala da Junta Militar, na Rodoviária, Rua Custódio Gomes nº 1145, Centro.