O município de Ribeirão Branco comemorou na quarta-feira (06), 131 anos de emancipação política.

Para comemorar a data, um desfile cívico foi realizado contando com a participação entidades e escolas municipais e estaduais.

A população compareceu em peso para prestigiar o desfile que teve mais de cinco horas de duração.

HOMENAGEM DA ESCOLA PEI PAULINA DE MORAIS:

A cidade de Ribeirão Branco/SP, que guarda em seu coração a riqueza da diversidade brasileira, celebrou seu aniversário de forma grandiosa e memorável nesta última quarta-feira dia 06. A festa contou com um desfile comemorativo que encantou todos os presentes, celebrando as tradições e a cultura dos estados do Brasil.

A Escola PEI Paulina de Morais com a sua diretora Maris Stela da Silva e a equipe organizadora, que se destacou como a representante do Estado de Pernambuco, trouxe a alegria e a energia do Nordeste para as ruas da cidade. Com suas cores vibrantes, roupas típicas e uma apresentação cheia de ritmo, a escola conquistou os espectadores, que puderam apreciar o frevo, bonecos gigantes e outras manifestações culturais pernambucanas, onde homenageou a sua patrona a Sra. Paulina de Morais.

Cada escola participante mostrou o empenho e a dedicação de seus alunos e professores na preparação do desfile. Os detalhes e a autenticidade das apresentações refletiram o orgulho de representar um estado tão rico em cultura. Os moradores de Ribeirão Branco se emocionaram ao ver suas escolas e seus filhos brilhando no desfile.