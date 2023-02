Um homem foi preso na noite desta terça-feira (21), depois que sua esposa descobriu que o mesmo estava comercializando fotos de sua filha adolescente via internet.

De acordo com os policiais que realizaram a prisão, houve a informação via telefone 190 que uma solicitante pedia atendimento para uma ocorrência de estupro e aguardava a equipe no Pronto Atendimento de Buri.

Chegando ao local, a mulher informou que seu marido havia saído de carro, levando consigo a filha do casal de 17 anos e seu outro filho de 01 ano e 04 meses. A mulher informou ainda que após seu marido ter saído, a solicitante acessou o notebook dele e visualizou conversas no WhatsApp, no qual pessoas solicitavam fotos e vídeos, e que em uma dessas conversas o seu marido disponibilizou um link com endereço eletrônico, que ao clicar a direcionou a um site, o qual tinha conteúdo de pornografia infantil e também muitas fotos íntimas de sua filha tiradas em locais públicos, fazendo poses sensuais, além de haver fotos em que aparecia uma pessoa do gênero masculino fazendo atos libidinosos com sua filha.

A mulher mostrou aos policiais um “Print” que ela havia feito das imagens que estavam no computador, e informou a placa e modelo do veículo conduzido por seu marido. Durante patrulhamento, na área Central, os policiais visualizaram o veículo e realizaram a abordagem, onde estava o suspeito e seus filhos, questionado, sobre o que estava fazendo na rua o homem declarou que estava indo procurar a sua esposa.

A adolescente em conversa com uma policial feminina, declarou que naquela noite seu pai havia a levado a Praça da Capelinha e mediante grave ameaça, fez com que ela fizesse poses sensuais e mostrasse suas partes íntimas para que ele fizesse registros fotográficos, e que esses atos eram frequentes, que vinha sofrendo abusos sexuais desde os 12 anos de idade e que não havia dito a ninguém devido aos constrangimentos e ameaças que sofria, inclusive a adolescente mostrou a equipe uma das fotos que seu pai havia acabado de registrar.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelo Crime de Estupro, também foi feito a apreensão do aparelho notebook e do aparelho celular do homem e do aparelho celular da vítima.

A adolescente foi encaminhada ao Pronto Atendimento Médico de Buri, onde foi atendida e realizou exames médicos.

As Partes foram encaminhadas a Delegacia de Polícia Civil de Itapeva, onde foi cientificado o Delegado de Polícia que deu voz de prisão em flagrante ao individuo que permaneceu à disposição da Justiça.