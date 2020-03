Inauguração do Restaurante Bom Prato em Itapevi

Inauguração do Restaurante Bom Prato em Itapevi

Foto: divulgação/Governo do Estado de São Paulo

A Secretária de Desenvolvimento Social Célia Parnes inaugura nesta quinta-feira (5), em Itapevi, o restaurante Bom Prato, que servirá um total de 1.500 refeições, sendo 1.200 almoços e 300 cafés da manhã.

Com esta entrega, o programa de restaurantes populares com oferta de alimentação balanceada e de qualidade completa a marca de 59 unidades em funcionamento no Estado.

ATUALIZAÇÃO: O Governador João Doria não estará presente.

Data: Quinta-feira, 5 de março de 2020

Horário: 11h30

Local: Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva, 279 – Cohab – Itapevi/SP