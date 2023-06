Nos dias 24 e 25 de junho de 2023, ocorreu na cidade de Salto, São Paulo, a 4ª Conferência Distrital de Interact Clubs do Distrito 4621.

Os Interact Clubs são um grupo de jovens de 12 a 18 anos, patrocinados pelo Rotary Club, que prestam serviços sociais por meio de voluntariado e promovem ações de liderança juvenil em suas comunidades.

O Interact recebe jovens de toda parte do mundo, sendo eles Intercambistas e voluntariados em prol da Paz e compreensão Mundial.

Durante o dia 25 de Junho, o Companheiro Leonardo Augusto Mello de Oliveira, do Interact Club de Itapeva tomou Posse como Representante Distrital de Interact para a gestão 2023-24, representando mais de 20 clubes da região do Interior de São Paulo e 170 jovens. Em seu discurso Leonardo enfatizou a importância do trabalho social como meio de promover um mundo mais justo e igualitário: “Pelo Trabalho social conseguimos promover a esperança, esta que é a chama que inspira a transformação e promove um mundo mais justo e igualitário para todos.”

Atualmente o Interact Club de Itapeva também conta com duas intercambistas: A Mariana Villapez, Intercambista pelo México e a Mirja Gronau, Intercambista pela Alemanha.

O Clube está de portas abertas para receber diversos Jovens que desejam transformar o mundo por meio do voluntariado.