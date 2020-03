Representante do Curso Jovem Bombeiro fala sobre suspeita de golpe

Há cerca de duas semanas moradores de Itapeva e região questionavam a publicação de um curso de Bombeiro Mirim que estava sendo anunciado pela rede social Facebook.

Muitos procuraram o Corpo de Bombeiros de Itapeva para ter mais informações e descobriram que o curso não era oferecido pela coorporação militar, e diante deste fato várias pessoas levantaram a suspeita de um possível golpe.

A repercussão foi grande que chegou até os responsáveis pelo curso que está sendo oferecido, Roberto Corazza – Diretor Comercial Curso Jovem Bombeiro, tirou algumas dúvidas sobre o curso oferecido.

Roberto contou que o curso será ministrado por bombeiro civil e que diferentemente do que a população está acostumada, esse curso perdurará por oito meses. Confira:

IN- Houve muitas dúvidas sobre o curso oferecido, por conta da comparação com os do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Por gentileza nos conte um pouco mais sobre ele, como será ministrado, por quem será, e onde será?

Roberto- Por todo o trabalho louvável e exemplar dos bombeiros militares, passando por seus vistosos caminhões e até o próprio batalhão, grande parte da população desconhece a existência do bombeiro civil, associando todos os bombeiros como militares. É uma dúvida muito comum, que nos deparamos nas cidades que oferecemos nosso treinamento. As pessoas ao lerem nossa chamada associam diretamente ao Corpo de Bombeiros Militar e algumas entram em contato direto com o Batalhão, que naturalmente desconhece a informação. Por este motivo, em nossas últimas chamadas temos colocado: Curso Privado, ministrado por Bombeiros Civis, justamente para evitar este engano.

Nosso trabalho se dá da seguinte forma: selecionamos as cidades que pretendemos trabalhar, e começamos a impulsionar no Facebook e Instagram nossa chamada, procurando pais interessados no curso, verificando assim, a adesão daquela cidade pelo projeto. Havendo quórum, estruturamos o Curso Jovem Bombeiro naquela cidade. Localizamos um local que nos permita aulas teóricas, com espaço para fazermos nossas atividades práticas, geralmente uma escola ou uma faculdade. Pelo fato de termos a grade de aulas definida, alinhada com nosso material, todo elaborado por bombeiros civis, selecionamos bombeiros da própria cidade ou de cidades vizinhas, com experiência em ministrar treinamento, principalmente para crianças e jovens, que se identifiquem com o projeto. Treinamos este profissional de acordo com nossas premissas e marcamos o dia para os pais conhecerem nossa proposta e havendo interesse, matriculando seus filhos. No dia da matrícula, os bombeiros instrutores participam do evento, ou seja, o pai terá contato com o instrutor do filho dele antes mesmo de se matricular. Na cidade de Itapeva, estamos na fase de cadastro dos interessados, porém pausamos a campanha, para podermos esclarecer todos os fatos e dúvidas apontadas acerca de nosso trabalho.

IN- Quanto a idade, qual a faixa etária abrangente?

Roberto- Montamos duas turmas: de 6 à 10 anos e de 11 à 15 anos.

IN- Qual a duração do curso?

Roberto- O programa total é de 8 meses, onde teremos 6 meses de aulas e mais 2 meses de ações sociais.

IN- Há investimento dos interessados? O que tanto é proprocionado no curso?

Roberto- Sim, existe um investimento por ser um curso privado. Os pais podem escolher um entre alguns planos de pagamento, que podem ser feitos pelo boleto ou pelo cartão. Temos parcelas a partir de 58 reais. Este preço já inclui o material didático e equipamentos utilizados em aula: extintores, mangueiras, pranchas de resgate, cordas, materiais de primeiros socorros, etc. O único item cobrado a parte é a camiseta do uniforme, no valor de 30 reais.

A Grade Curricular do Projeto Jovem Bombeiro é composta por: Hierarquia e Disciplina, Manuseio de Extintores e Hidrantes, Prevenção de Acidentes com Fogo, Prevenção de Acidentes com Eletricidade, Prevenção de Acidentes em Altura, Prevenção de Acidentes com Gás , Prevenção de Acidentes Domésticos, Prevenção de Acidentes com Animais Peçonhentos, Prevenção de Acidentes de Transito , Primeiros Socorros , Noções de Nós e Amarrações Segurança no Lar, Escola e Cotidiano, Orientação correta para agir em situações de emergência, Desenvolvimento social, Combate e Prevenção ao Bullying, Violência e Drogas, Orientação sobre o uso correto das Redes Sociais, Orientação sobre o Cuidado com Animais Domésticos e Raciocínio Lógico. Para todos os alunos com frequência igual ou superior a 70% (setenta por cento) durante todo o treinamento, será concedido o CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO, sem qualquer menção ou autorização ao exercício da profissão de bombeiro.

Em todas as aulas entramos em Ordem Unida para a execução do Hino Nacional.

IN- Houve suspeitas de que seria um tipo de golpe. Hoje o senhor vem a público explicar a situação, como o interessado pode sanar qualquer dúvida sobre o curso além da reportagem?

Roberto- Penso que foi cogitado que estaríamos dando algum tipo de golpe justamente pelo fato de grande parte da população desconhecer o trabalho do bombeiro civil, e que podem sim existir cursos de bombeirismos privados amparados pela Lei de Cursos Livres. Lei nº. 9394/96, o Decreto nº. 5.154/04 e a Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 14/97). O próprio bombeiro civil passou por um curso privado antes de se tornar bombeiro. Já os bombeiros militares passam por concurso público. Achamos muito importante os cursos para Bombeiro Mirim ofertado pelos Batalhões de algumas cidades, como no caso de Itapeva, o que não exclui a possibilidade da coexistência com um curso privado. São faixas etárias diferentes, carga horária e regularidade diferentes. Cabe aos pais optarem pelo curso que mais se adequa às suas necessidades. Temos os seguintes canais de comunicação:

Site: jovembombeiro.com.br

Facebook: Jovem Bombeiro Brasil

Instagram: @jovembombeiro

Hoje atuamos em quase 20 cidades, em todas as nossas mídias os pais poderão encontrar fotos de nossas aulas, de nossos alunos e instrutores, de nossas dinâmicas e aulas práticas, além de depoimento de pais e alunos. A cidade mais próxima de Itapeva que estamos atuando é Tatuí, com mais de 100 alunos, começamos o curso semana passada, no Colégio Integração/ Uninter.

IN- O que o senhor tem a dizer sobre tudo o que se passou e qual o recado que o senhor deixa a todos?

Roberto- O recado que deixo é de que esperamos, com esta reportagem, ter sanado dúvidas e equívocos que muitos tiveram justamente por não saber que existem bombeiros civis e que cursos livres são regularizados, ou seja, que além do Curso oferecido pelo Batalhão Militar, cursos privados podem existir. Que no dia da matrícula, nossa equipe estará inteiramente à disposição para explicar nosso trabalho, e esclarecer possíveis dúvida que por ventura ainda venham a existir. Fazemos um trabalho sério e comprometido, com alto índice de satisfação dos pais e alunos. Por isso nos entristece muito o fato de sermos comparados com empresas golpistas. A maioria das pessoas que nos julgou sequer entraram em nosso site para conhecer melhor nosso trabalho e o que fazemos. Seguem algumas fotos das últimas aulas.

Agradecemos a oportunidade de respondermos às acusações. Esperamos todos os interessados no dia e local que será divulgado por whatsapp aos cadastrados. Tenho certeza que irão gostar da nossa proposta. Inclusive, permitimos que alunos participem da primeira aula gratuitamente para sé depois, se gostarem, efetuarem a matrícula!