Relator expõe parecer favorável a Luiz Cavani

O relator Laerte Morrone da 14°Câmara de Direito Criminal deu parecer favorável ao prefeito Luiz Cavani em caso de pedido de prisão preventiva e também em relação ao seu afastamento do cargo. Morrone disse:

“A suspensão do exercício da função pública de agente com mandato eletivo, enquanto medida cautelar de natureza processual penal reclama extremo cuidado, portanto representa, de certo modo, o afastamento da soberania popular – O agente foi colocado no cargo pela vontade do povo; além disso, há para se atentar para o risco de dano irreparável, porquanto o tempo de mandato perdido – durante a suspensão – não pode ser restituído. Além disso, sempre tendo em mente o caráter subsidiário do Direito Penal, impende considerar que existem outros instrumentos processuais, na esfera civil – como, por exemplo, a ação de improbidade administrativa, com preferência sobre o processo penal, aptas a se obter o afastamento do agente político da função pública.

Nessa ordem de idéias, na linha do que já se explanou acima, falta base empírica para justificar tão drástica medida.

O denunciado permaneceu no cargo durante todo o desenrolar da investigação – que demandou considerável tempo, de sorte que o ajuizamento da denúncia, por si só, carece de aptidão para assentar a suspensão colimada.

O fato de algumas testemunhas serem servidores municipais, na falta de dado concreto a indicar que tenha exercido algum tipo de constrangimento tendente a influenciar o relato, não é incompatível com a manutenção do denunciado no cargo. O que não exclui, evidentemente, que se deliberar pelo afastamento, caso surja evidência de que está utilizando a função a fim de afetar a higidez da relação processual.

Na linha do que acima se estendeu , visando garantia da instrução criminal, impõe – se ao denunciado a medida cautelar consistente na proibição de manter contato, por qualquer modo, com Luā Oliveira Barbosa. Salvo em juízo”.