Reintegração de posse pode acontecer amanhã no Jardim Bela Vista

Pessoas que invadiram uma área de terras no Jardim Bela Vista mostram grande preocupação quanto a possibilidade da Polícia Militar ter que agir amanhã para cumprir a lei e fazer a reintegração de posse autorizada pela Justiça.

Os ocupantes convivem no local, segundo os mesmos há aproximadamente 05 meses com extrema dificuldades, falta de água e luz e de alimentação. Eles encaminharam fotos à nossa equipe do local antes e depois de adentrarem a área. Ficam as perguntas: porque se permitiu a entrada dos mesmos? Quem está cobrando os responsáveis por cadastrarem possíveis candidatos a lotes na administração anterior? Infelizmente essas respostas não virão e a população que sonhou em colocar ali sua residência terá suas esperanças findadas com a chegada das máquinas e forças de segurança para fazerem cumprir a lei.