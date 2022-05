Na tarde desta terça-feira (10), aconteceu a reinauguração do Centro de Apoio Pedagógico Multidisciplinar “Antônio Marins”, o Ceapem de Itapeva, localizado na Avenida Acácio Piedade, que foi inteiramente reformado e revitalizado, em uma ação da Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Educação.

No prédio foi trocado o piso, foi feita a implantação de nova rede de captação de águas pluviais e toda a rede elétrica, reforma completa dos banheiros e das salas de aula, execução do forro em PVC, iluminação em LED nas áreas interna e externa, pintura interna e externa, colocação de bancos e jardinagem, mediante um valor de R$545.798,33, provenientes de recursos próprios da Prefeitura e do Fundeb.

A cerimônia de reinauguração contou com a presença de autoridades, supervisores, diretores e coordenadores de ensino em Itapeva, família do homenageado, Reverendo Antônio Marins, alunos do Ceapem e das escolas do município, que se apresentaram e encantaram o público presente.

Alunos da Escola Acácio Piedade, apresentaram um canto coral da música “Aquarela”, de Toquinho, em libras, a língua mundial de sinais. O aluno Juan Pedro Soares de Queiroz, da Escola Leonor Cerdeira apresentou um belíssimo show de mágica; e as alunas-bailarinas do RECRIA apresentaram uma coreografia com a música “Borboleta Pequenina”. Fechando com chave de ouro as apresentações artísticas, o aluno da Escola Dom Silvio Maria Dário, Daniel Rafael Ramos Gonçalves, cantou junto a sua mãe, Priscila, a música “Um Refrão Para Sua Alma”.

Compuseram a mesa de autoridades, o prefeito Mário Tassinari; o presidente da Câmara Municipal, Roberto Comeron; a diretora do Ceapem, Neuza Maria Mattos Almeida, e a filha do homenageado Rev. Antônio Marins, Miriam Marins.